«У нас нет ни одной лишней копейки». В «Баварии» высказались о финансовом положении клуба

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал финансовую ситуацию в мюнхенском клубе, а также высказался о возможных трансферах.

«Трансферов больше не будет, если не уйдут ещё два-три игрока. Макс Эберль и Кристоф Фрейнд прекрасно знают, что никто больше не придёт, если не уйдёт кто-нибудь из звёздных игроков.

У «Баварии» нет ни одной лишней копейки», – приводит слова Хёнеса журналист Максимилиан Кох в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Хёнес высказался по поводу саги с продлением контракта защитника Альфонсо Дэвиса, заявив следующее: «Мы очень чётко сказали ему, что позволим истечь контракту, если он не продлит его. Больше денег он не получит».

Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» заняла третье место в немецком чемпионате.

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