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Президент «Барселоны» высказался о возможном трансфере Нико Уильямса

Президент «Барселоны» высказался о возможном трансфере Нико Уильямса
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Жоан Лапорта, занимающий должность президента «Барселоны», высказался о возможном трансфере вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

Один из фанатов каталонского клуба обнародовал видео с Лапортой, на котором спросил его о том, собирается ли «Барселона» подписать 21-летнего испанского игрока. «Мы попробуем», — ответил Лапорта.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что агент Нико Уильямса провёл встречу со спортдиректором «Барселоны» Деку.

Отмечается, что клаусула в контракте Уильямса с «Атлетиком» составляет € 58 млн. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами.

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