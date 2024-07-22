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В «Динамо» прокомментировали слухи об уходе Вячеслава Грулёва и Ярослава Гладышева

В «Динамо» прокомментировали слухи об уходе Вячеслава Грулёва и Ярослава Гладышева
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе полузащитника Вячеслава Грулева и нападающего Ярослава Гладышева из команды.

«Может ли «Динамо» расстаться с Грулевым и Гладышевым? Все может случиться, но пока таких планов нет. Гладышев провёл прекрасный матч. Не думаю, что после такой игры ему захочется куда-то уехать из родного клуба», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Грулёв является воспитанником «Динамо», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает € 1,5 млн.

Гладышев также прошёл динамовскую школу, является воспитанником. Соглашение 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до 2026 года. Стоимость игрока оценивается в € 1,8 млн.

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