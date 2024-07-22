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Антон Миранчук может перейти в греческий «Панатинаикос» — News Pao

Антон Миранчук может перейти в греческий «Панатинаикос» — News Pao
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Греческий «Панатинаикос» заинтересован в подписании контракта с полузащитником Антоном Миранчуком, сообщает News Pao.

По данным источника, «Панатинаикос» ищет полузащитника. В число кандидатов входят Антон Миранчук, Лукас Окампос и Икер Муньяин.

На данный момент Антон находится в статусе свободного агента, у него истёк контракт с «Локомотивом».

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

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