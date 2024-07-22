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Жерзино Ньямси: «Локомотив» — конкурент «Зенита» в этом сезоне в борьбе за чемпионство

Жерзино Ньямси: «Локомотив» — конкурент «Зенита» в этом сезоне в борьбе за чемпионство
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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси назвал цель «железнодорожников» на сезон-2024/2025.

20 июля московский клуб обыграл новичка Премьер-лиги «Акрон» со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Локомотив» — это клуб с большой историей, мы должны показывать лучший результат. Я считаю, наша команда — конкурент «Зенита» в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Мы будем выкладываться на 100% и покажем, на что способны», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

Последний раз «Локомотив» становился чемпионом в сезоне-2017/2018. После этого золотые медали выигрывал только питерский «Зенит» (с 2019 по 2024 год).

В следующем матче «Локомотив» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 27 июля на стадионе «ВТБ Арена» в 17:30 мск.

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