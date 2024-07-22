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«Причина поражения — слабая игра в обороне». Тарханов — о матче «Спартака» с «Оренбургом»

«Причина поражения — слабая игра в обороне». Тарханов — о матче «Спартака» с «Оренбургом»
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Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о поражении московского «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в рамках матча 1-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Я не считаю, что это сильно провальный матч для красно-белых. По счёту – да. Но не по игре.
В принципе, особенно в первом тайме была равная игра. Моменты были у «Спартака» и у «Оренбурга» Но у хозяев были более опасные.

Я вижу причину поражения в очень слабой игре обороны. Много атак пропускали и давали пространство «Оренбургу». А там хорошие ребята подобрались: иностранцы, и техничные, и скоростные, и с хорошим дриблингом. Они легко убегали и могли так в первом тайме и пять забить!
Хотя у «Спартака» тоже были шансы хорошие, но второй пропущенный гол, конечно, очень проблемный — нельзя так вратарю отдавать…

Повторю, что я не вижу, чтоб в игре был провал и в чём-то тренер виноват — он недавно только пришёл, ещё не разобрался. Но, с другой стороны, должен приходить тренер, который уже чётко знает, кто будет играть, кого ставить. Однако игра в целом мне понравилась: быстрая, много голевых моментов.

Хоть спартаковцы и проиграли, но это ещё пока не страшно. Поэтому я думаю, что всё равно в команде есть кому играть и замен там равноценных достаточно. Надеюсь, что исправят ситуацию», — сказал Александр Тарханов в эфире радио «Движение».

Напомним, это был первый официальный матч «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Интервью с Никитой Черновым: «Спартак», Станкович, сборная

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