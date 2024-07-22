БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Кучаев: не сказал бы, что матч с ЦСКА был для меня принципиальным

Константин Кучаев: не сказал бы, что матч с ЦСКА был для меня принципиальным
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос, не был ли матч с ЦСКА для него принципиальным.
20 июля «Ростов» сыграл вничью с армейским клубом со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Отличиться хочется в каждом матче, поэтому не сказал бы, что это была принципиальная игра. Я уже отыграл в составе «Пари НН» определённый отрезок времени и сейчас играю за «Ростов», поэтому не чувствую какой-то принципиальности. В каждой игре хочется отличиться, каждый матч важен по-своему», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

Кучаев является воспитанником ЦСКА, прошёл путь от академии до основной команды. За армейский клуб 26-летний полузащитник сыграл 153 матча, забил 11 мячей и отдал 15 голевых передач.

В «Ростов» Кучаев перешёл в июле 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника € 2 мнл.

Материалы по теме
А ЦСКА точно сменил тренера? Матч с «Ростовом» оставил вопросы
А ЦСКА точно сменил тренера? Матч с «Ростовом» оставил вопросы

Комличенко и Черников сцепились во время товарищеского матча

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android