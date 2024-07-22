Константин Кучаев: не сказал бы, что матч с ЦСКА был для меня принципиальным

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос, не был ли матч с ЦСКА для него принципиальным.

20 июля «Ростов» сыграл вничью с армейским клубом со счётом 0:0.

«Отличиться хочется в каждом матче, поэтому не сказал бы, что это была принципиальная игра. Я уже отыграл в составе «Пари НН» определённый отрезок времени и сейчас играю за «Ростов», поэтому не чувствую какой-то принципиальности. В каждой игре хочется отличиться, каждый матч важен по-своему», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

Кучаев является воспитанником ЦСКА, прошёл путь от академии до основной команды. За армейский клуб 26-летний полузащитник сыграл 153 матча, забил 11 мячей и отдал 15 голевых передач.

В «Ростов» Кучаев перешёл в июле 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника € 2 мнл.

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