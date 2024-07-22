Эрик Кантона оценил игру 17-летнего Ламина Ямаля

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился впечатлениями от игры вингера «Барселоны» 17-летнего Ламина Ямаля.

– Мне нравится, как играет Испания, и хорошо иметь таких игроков, как Ямаль, потому что никогда не знаешь, что он сотворит. Он постоянно всех удивляет. У него отличное видение поля, прекрасная техника, и он принимает правильные решения. Мне это нравится. Иногда я смотрю матч только ради игрока.

У «МЮ» есть хорошие, отличные игроки, конечно. Но нет того, кого можно было бы сравнить с Ямалем. Мне нравятся игроки, которые меня удивляют. Иногда Бруну Фернандеш является таковым.

– Есть ли какой-либо совет для начинающих футболистов, стремящихся выразить себя на поле?

– Я бы сказал, что им нужно наслаждаться футболом, иметь страсть к игре. И по-настоящему любить футбол. Мяч – это друг, и замечательно иметь такие отношения с мячом. Мяч не враг. Слишком много игроков чувствуют, что мяч – это своего рода враг.

Но когда вы видите Ламина Ямаля, вы действительно чувствуете, что мяч – это его друг. Даже брат, – приводит слова Кантона Thw Atletic.

Напомним, Ямаль был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере