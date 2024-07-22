Фанаты «Брюгге» демонстрировали нацистское приветствие на матче с «Юнионом» за Суперкубок

20 июля завершился матч за Суперкубок Бельгии, в котором встречались «Брюгге» и «Юнион». Матч проходил на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). Победу в этой встрече одержал «Юнион», который стал обладателем трофея. По ходу матча на трибуне произошёл необычный инцидент, был зафиксирован римский салют, сообщает RMC Sport.

Как минимум двое фанатов «Брюгге» демонстрировали нацистское приветствие во время игры их команды с «Юнионом» (1:2). Также были слышны обезьяньи выкрики. Источник также добавляет, что болельщики победившей команды распевали гимн «Серкль Брюгге», принципиального соперника «Брюгге».

Напомним, на 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Юниона» Кэмерон Пуэртас, отличившись с пенальти. Спустя семь минут «Юнион» удвоил преимущество: забил защитник Федде Лейсен.

На 79-й минуте матча «Брюгге» смог отыграть один мяч. Забил хавбек Христос Дзолис с передачи полузащитника Шемсдина Тальби.

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