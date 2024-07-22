«Аль-Иттихад» договорился о трансфере игрока сборной Франции за € 60 млн

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Франции Мусса Диаби в ближайшее время может стать игроком саудовского «Аль-Иттихада», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По сведениям источника, «Аль-Иттихад» и «Астон Вилла» имеют устную договорённость о переходе игрока за € 60 млн + различные бонусы. Сам футболист согласился на 5-летний контракт с саудовским клубом.

Ранее Мусса Диаби выступал в «Байере», «Кротоне» и «ПСЖ». В прошедшем сезоне АПЛ он провёл за «Астон-Виллу» все 38 матчей, в которых стал автором шести голов и восьми результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Диаби в € 55 млн. «Астон-Вилла» по итогам прошедшего сезона заняла четвёртое место в АПЛ и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

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