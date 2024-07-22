Бонуччи: Конте займёт c «Наполи» как минимум второе место с Серии А

Бывший нападающий «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о перспективах «Наполи» при новом главном тренере Антонио Конте.

«Полностью согласен, что Конте займёт c «Наполи» как минимум второе место в Серии А. После всех тех сложностей, что были в прошлом сезоне, «Наполи» сделал лучший выбор. Они взяли одного из лучших тренеров в мире, который даёт правильные футбольные знания. Это то, что было с нами в «Ювентусе».

У «Наполи» сильный и качественный состав, так что Конте проявит себя очень хорошо», – приводит слова Бонуччи Calciomercato.it.

В минувшем сезоне-2023/2024 «Наполи» занял 10-е место в чемпионате Италии с 53 очками. Чемпионом страны стал «Интер» (94 очка).

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