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1 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Черчесов раскритиковал «Спартак», Ан. Миранчук может уехать в Европу. Главное к утру
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Станислав Черчесов раскритиковал «Спартак» за работу со своими игроками, полузащитник Антон Миранчук может перейти в греческий «Панатинаикос», российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились в рейтинге ATP. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Станислав Черчесов публично упрекнул «Спартак» за отношение к собственным воспитанникам
  2. Антон Миранчук может перейти в греческий «Панатинаикос» — News Pao.
  3. Рублёв и Хачанов опустились на одну строчку в обновлённом рейтинге ATP.
  4. В «Баварии» назвали игрока, который был лучше Роналду и Месси.
  5. Мирра Андреева начала турнир в Яссах с уверенной победы.
  6. В «Фенербахче» призвали главу «Зенита» не продавать Вендела в «Галатасарай» — источник.
  7. «Барселона» изменила решение по будущему Ансу Фати — журналист Санчес.
  8. Рафаэль Надаль назвал причину поражения в финале турнира в Бостаде.
  9. Лев Яшин занял второе место в списке лучших игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo
  10. Анна Блинкова уступила Ольге Данилович в первом круге турнира в Яссах.
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Топ-матчи понедельника: «Пари НН» — «Рубин», «Ротор» — «Торпедо», а ещё Сербия — Греция
Топ-матчи понедельника: «Пари НН» — «Рубин», «Ротор» — «Торпедо», а ещё Сербия — Греция
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