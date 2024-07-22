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Черчесов раскритиковал «Спартак», Ан. Миранчук может уехать в Европу. Главное к утру

Станислав Черчесов раскритиковал «Спартак» за работу со своими игроками, полузащитник Антон Миранчук может перейти в греческий «Панатинаикос», российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились в рейтинге ATP. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».