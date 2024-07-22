Черчесов раскритиковал «Спартак», Ан. Миранчук может уехать в Европу. Главное к утру
Станислав Черчесов раскритиковал «Спартак» за работу со своими игроками, полузащитник Антон Миранчук может перейти в греческий «Панатинаикос», российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились в рейтинге ATP. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Станислав Черчесов публично упрекнул «Спартак» за отношение к собственным воспитанникам
- Антон Миранчук может перейти в греческий «Панатинаикос» — News Pao.
- Рублёв и Хачанов опустились на одну строчку в обновлённом рейтинге ATP.
- В «Баварии» назвали игрока, который был лучше Роналду и Месси.
- Мирра Андреева начала турнир в Яссах с уверенной победы.
- В «Фенербахче» призвали главу «Зенита» не продавать Вендела в «Галатасарай» — источник.
- «Барселона» изменила решение по будущему Ансу Фати — журналист Санчес.
- Рафаэль Надаль назвал причину поражения в финале турнира в Бостаде.
- Лев Яшин занял второе место в списке лучших игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo
- Анна Блинкова уступила Ольге Данилович в первом круге турнира в Яссах.
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