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Эрик тен Хаг хочет сохранить Скотта Мактоминея в команде

Эрик тен Хаг хочет сохранить Скотта Мактоминея в команде
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о слухах по поводу возможного ухода полузащитника Скотта Мактоминея.

Ранее в СМИ появилась информация, что 27-летним футболистом интересуется «Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Галатасарай».

«У нас есть очень хорошие игроки, поэтому всегда будет интерес со стороны других клубов. Когда ты забиваешь 10 голов за сезон и также хорошо выступаешь за сборную Шотландии, то будет интерес. Но мы хотим сохранить его, потому что он очень важный игрок для нашей команды», — приводит слова тен Хага Goal.com.

Мактоминей является воспитанником «МЮ», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 32 млн.

В минувшем сезоне-2023/2024 Мактоминей сыграл 43 матча, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

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