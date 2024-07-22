Комличенко — о матче с ЦСКА: жалко, конечно, что не выиграли. Были неплохие моменты

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о матче с ЦСКА в 1-м туре чемпионата России.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 0:0.

«Эмоции после матча прикольные. Жалко, конечно, что не выиграли. Были неплохие моменты, могли додавить. Но радостно, что сезон начался.

Ничья воспринимается как поражение? Нет, почему? Не реализовали свои моменты, были хорошие шансы, надо было доводить их до конца. Играли неплохо, в принципе», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 26 июля на стадионе «Солидарность Арена», начало в 18:00 мск.

В прошлом сезоне-2023/2024 «Ростов» занял седьмое место с 43 очками.

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