БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Химок» Исаенко: только положительные эмоции от дебюта в РПЛ

Защитник «Химок» Исаенко: только положительные эмоции от дебюта в РПЛ
Комментарии

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко поделился эмоциями от дебюта в Российской Премьер-Лиге, а также прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура чемпионата с махачкалинским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Шумахов – 33'     1:1 Заболотный – 52'    

«Эмоции от дебюта в РПЛ только положительные. В матче с «Динамо» из Махачкалы было напряжённо, так как игра была тяжёлая и не повезло, что не забили больше. Будем стараться выиграть в следующих матчах.

Не сказал бы, что ничья — закономерный результат. Мы должны были побеждать, забили бы хотя бы один пенальти, то была бы победа. Но такое бывает, когда не забивают пенальти. Что касается того, почему Мирзов не бил пенальти, то у нас были другие исполнители», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Химки» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в матче 1-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android