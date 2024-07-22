Защитник «Химок» Исаенко: только положительные эмоции от дебюта в РПЛ

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко поделился эмоциями от дебюта в Российской Премьер-Лиге, а также прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура чемпионата с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Эмоции от дебюта в РПЛ только положительные. В матче с «Динамо» из Махачкалы было напряжённо, так как игра была тяжёлая и не повезло, что не забили больше. Будем стараться выиграть в следующих матчах.

Не сказал бы, что ничья — закономерный результат. Мы должны были побеждать, забили бы хотя бы один пенальти, то была бы победа. Но такое бывает, когда не забивают пенальти. Что касается того, почему Мирзов не бил пенальти, то у нас были другие исполнители», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.