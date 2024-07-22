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Капитан «Оренбурга» Малых рассказал о задачах команды на новый сезон

Капитан «Оренбурга» Малых рассказал о задачах команды на новый сезон
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Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о задачах команды на новый сезон Российской Премьер-Лиги.

«Задача «Оренбурга» на новый сезон как минимум выступить не хуже, чем в прошлом. По возможности забраться в турнирной таблице как можно выше», — сказал Малых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что прошлый сезон чемпионата России «Оренбург» завершил на 12-й строчке, набрав 31 очко.

Напомним, в 1-м туре нового сезона РПЛ «Оренбург» на своём поле уверенно обыграл московский «Спартак». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Авторами забитых мячей стали аргентинец Матиас Перес и турок Эмирджан Гюрлюк.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Ахматом», а «Спартак» проведёт матч с «Химками». Обе встречи пройдут 28 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    
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