Глава «Урала» Иванов: если за Итало принесут € 5 млн, подумаем

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что футболисты команды Даниел Мишкич и Итало проведут этот сезон в клубе.

«А как они не останутся? У обоих действующие контракты. Если за Итало принесут € 5 млн, тогда мы ещё подумаем. А так, куда они денутся?» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, сезон-2024/2025 «Урал» проводит с Мелбет Первой лиге. В субботу, 20 июля, «Урал» встречался с «Шинником» в матче 2-го тура Первой лиги. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов, реализовав 11-метровый удар. На 83-й минуте хавбек «Урала» Даниэль Мишкич восстановил равенство, забив с пенальти. На 89-й минуте защитник Силвие Бегич забил победный гол хозяев. После двух туров Первой лиги екатеринбургский клуб набрал шесть очков и на текущий момент занимает первое место. «Шинник» не заработал ни одного очка и располагается на последней строчке.