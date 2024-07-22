Новости дня 21 июля — в видео «Чемпионата»

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 21 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 21 июля:

1) «Спартак» сенсационно проиграл «Оренбургу» в стартовом туре РПЛ.

2) Диана Шнайдер стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште.

3) «Химки» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в матче 1-го тура РПЛ.

4) Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Норрис — второй, Ферстаппен — пятый.

5) Рафаэль Надаль проиграл Боржешу в финале турнира в Бостаде.

6) «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче 1-го тура РПЛ.

7) Тадей Погачар стал победителем общего зачёта «Тур де Франс».