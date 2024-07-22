Игрок «Ростова» Умар Сако: мы можем бороться за место в топ-4 РПЛ

Центральный защитник «Ростова» Умар Сако высказался о качестве футболистов своей команды, а также заявил, что ростовчане способны бороться за место в топ-4 турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Мы можем бороться за топ-4. У нас есть качества и игроки для этого. «Зенит» сильнее «Ростова»? Не знаю, я сосредоточен на нашей команде. «Зенит» — это «Зенит», «Ростов» — это «Ростов», — приводит слова Сако «РБ Спорт».

В матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле московский ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 0:0. В следующем туре «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 26 июля на стадионе «Солидарность Арена», начало в 18:00 мск.

В прошлом сезоне-2023/2024 «Ростов» занял седьмое место с 43 очками.