БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Умар Сако: мы можем бороться за место в топ-4 РПЛ

Игрок «Ростова» Умар Сако: мы можем бороться за место в топ-4 РПЛ
Комментарии

Центральный защитник «Ростова» Умар Сако высказался о качестве футболистов своей команды, а также заявил, что ростовчане способны бороться за место в топ-4 турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Мы можем бороться за топ-4. У нас есть качества и игроки для этого. «Зенит» сильнее «Ростова»? Не знаю, я сосредоточен на нашей команде. «Зенит» — это «Зенит», «Ростов» — это «Ростов», — приводит слова Сако «РБ Спорт».

В матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле московский ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 0:0. В следующем туре «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 26 июля на стадионе «Солидарность Арена», начало в 18:00 мск.

В прошлом сезоне-2023/2024 «Ростов» занял седьмое место с 43 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android