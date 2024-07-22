Вратарь «Акрона» Волков сравнил нынешнюю команду с командой-сенсацией Кубка-2022/2023

Голкипер «Акрона» Сергей Волков сравнил нынешнюю команду с командой-сенсацией Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

«Акрон», который шумел в Кубке России, и «Акрон» сейчас — две абсолютно разные команды. Чтобы сравнить их, ещё нужно время. Но если «Акрон» будет наверху таблицы РПЛ, то это две примерно одинаковые команды. Нынешняя команда может бороться за высокие места», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Акрон» встречался с «Локомотивом». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. Матч начался в 15:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.