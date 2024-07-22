Глава Дагестана: борьба за выживание — не наша история. «Динамо» готово и может побеждать

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о дебюте махачкалинского «Динамо» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, команда из Махачкалы в 1-м туре чемпионата сыграла вничью с подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Ничьей закончилась встреча команды с подмосковными «Химками». До триумфа оставалось совсем немного, но, увы, второй гол засчитан не был. Но главное не цифры на табло, а тот настрой, с которым клуб начал сезон. Как я уже говорил, борьба за выживание – не наша история. Мы готовы и можем побеждать!

Я, как и тысячи дагестанцев, которые всей душой полюбили обновлённое «Динамо», рад, что команда уверенно начинает свою историю в высшем дивизионе. И какой будет эта история, зависит не только от футболистов, но и от нашей поддержки и веры в их успех.

Поздравляю команду и всех болельщиков с долгожданным возвращением в элиту российского футбола! Уверен, «Динамо» нас ещё приятно удивит!» — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.