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Форвард «Ростова» Голенков: обидно, что с таким ЦСКА не забрали три очка

Форвард «Ростова» Голенков: обидно, что с таким ЦСКА не забрали три очка
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«С ЦСКА играл Комличенко. Объяснил ли это решение Валерий Карпин? А что здесь объяснять? Здоровая конкуренция, тренерский штаб так решил. Что тут расстраиваться? Что от меня зависит, буду выполнять. Не сказал бы, что было тяжело выходить в такой игре. Обидно, что с таким ЦСКА не забрали три очка. Лично мне было видно, что ребятам тяжелее, чем нам. Но в целом в такую погоду всем тяжело», – приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 между «Ростовом» и ЦСКА состоялся в субботу, 20 июля. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
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