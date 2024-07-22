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«Пари НН» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержал «Пари НН» (2:1). Во втором круге «Рубин» уступил нижегородцам с минимальным счётом 0:1, единственный гол во встрече забил Александр Трошечкин.

«Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице 13-м.