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«ПСЖ» сделал предложение Джейдону Санчо — Footmercato

«ПСЖ» сделал предложение Джейдону Санчо — Footmercato
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Французский клуб «Пари Сен-Жермен» сделал предложение по контракту полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо, сообщает Footmercato.

По информации источника, позиции игрока и клуба по условиям контракта очень близки. Англичанин очень заинтересован в проекте, представленном парижанами. Отмечается, что пока непонятно, захочет ли «Манчестер Юнайтед» отпустить своего игрока и по какой цене.

В минувшем сезоне Санчо сыграл 24 матча во всех турнирах за манкунианцев и дортмундскую «Боруссию», в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Вингер перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 85 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчо в € 30 млн.

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