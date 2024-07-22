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Александр Мостовой: Станкович в «Спартаке» мало времени, бить тревогу ещё рано

Александр Мостовой: Станкович в «Спартаке» мало времени, бить тревогу ещё рано
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Конечно, результат для «Спартака» плохой. Но я прочитал, что «Спартак» чуть ли не четыре года уже не выигрывает первые матчи с новыми тренерами. Я увидел вялое и непонятное зрелище. «Оренбург» под шум трибун шёл вперёд, а «Спартак» огрызался. Думаю, ключевую роль сыграла грубейшая ошибка Максименко — я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю — выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его.

Последние 20 или 25 минут «Спартак» владел преимуществом и нагнетал, но счёт 0:2 уже был большим. Надо подождать три или четыре тура. Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде. Когда увидел состав на игру, я понял, что Станкович ещё до конца не понимает, кто основной игрок, а кто нет. Он в команде мало времени. Но тревогу бить ещё рано», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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