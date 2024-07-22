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В «Нефтехимике» рассказали о взаимоотношениях с казанским «Рубином»

В «Нефтехимике» рассказали о взаимоотношениях с казанским «Рубином»
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Помощник генерального директора футбольного клуба «Нефтехимик» Наиль Гизатуллин рассказал, в каком состоянии сейчас находятся отношения команды из Нижнекамска и казанского «Рубина».

«Есть рабочие контакты. Но мы всё-таки хотим, чтобы контакты были на уровне клубного руководства. К сожалению, пока такого нет. Хотя я общаюсь с генеральным директором «Рубина» Александром Айбатовым. То есть наши клубы самостоятельно занимаются своими проблемами.

«Рубин» тратит большие средства на интернат и академию. Но все футболисты имеют собственных агентов, не привязанных к клубу. И «Рубин» зависит от того, в какую сторону побегут агенты молодых футболистов. Хотелось бы, чтобы клубная пирамида четко работала и приоритет в использовании молодёжи после «Рубина» имел «Нефтехимик», а уже потом остальные команды», — приводит слова Гизатуллина «Татар-информ».

«Нефтехимик» набрал шесть очков после двух туров нового сезона Мелбет Первой лиги и на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Казанский «Рубин» проведёт свой первый матч в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 сегодня, 22 июля. Соперником команды из Казани станет «Пари Нижний Новгород». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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