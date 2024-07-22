Защитник «Химок» Исаенко рассказал, что изменилось после ухода Талалаева

Футболист «Химок» Олег Исаенко рассказал, что изменилось в подмосковном клубе после ухода российского специалиста Андрея Талалаева.

«К уходу Талалаева из «Химок» отнеслись спокойно. Футбольный мир такой, что сегодня один тренер, а завтра — другой. Мы немного поменяли стиль игры, к которому хорошо адаптируемся. При Артиге стало больше игры низом через пас, а также больше контроля мяча. Стала менее агрессивная игра, которая была при Талалаеве.

У нас есть переводчик, который переводит всё, что говорит Артига. Даже если бы не было переводчика, то я бы всё понимал, потому что он всё объясняет доступным языком и даже на английском. Поэтому каждый понимает, что должен делать», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.