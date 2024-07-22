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«Нам помог Всевышний». Игрок «Динамо» Мх Сердеров — о двух незабитых пенальти «Химками»

«Нам помог Всевышний». Игрок «Динамо» Мх Сердеров — о двух незабитых пенальти «Химками»
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Шумахов – 33'     1:1 Заболотный – 52'    

«Эмоции от возвращения в РПЛ сейчас нормальные. Я думаю, что в матче с «Химками» счёт по игре. Отменённый гол испортил настроение, но если учитывать, что соперник не забил два пенальти, то считаю это нормальным результатом.

Мне кажется, в этом матче у нас была некая скованность, потому что была первая игра в РПЛ, отсюда волнение. После того как соперник не забил первый пенальти, мы чуть оживились. У нас, кроме трёх футболистов, у всех остальных ребят был дебют в РПЛ. Я считаю, что для первого матча они сыграли хорошо. Они молодцы, дальше будем набирать.

Не знаю, можно ли сказать, что Волк заколдовал ворота, но нам помог Всевышний», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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