«Нам помог Всевышний». Игрок «Динамо» Мх Сердеров — о двух незабитых пенальти «Химками»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Эмоции от возвращения в РПЛ сейчас нормальные. Я думаю, что в матче с «Химками» счёт по игре. Отменённый гол испортил настроение, но если учитывать, что соперник не забил два пенальти, то считаю это нормальным результатом.

Мне кажется, в этом матче у нас была некая скованность, потому что была первая игра в РПЛ, отсюда волнение. После того как соперник не забил первый пенальти, мы чуть оживились. У нас, кроме трёх футболистов, у всех остальных ребят был дебют в РПЛ. Я считаю, что для первого матча они сыграли хорошо. Они молодцы, дальше будем набирать.

Не знаю, можно ли сказать, что Волк заколдовал ворота, но нам помог Всевышний», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.