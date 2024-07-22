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«Реал» представил новую гостевую форму на сезон-2024/2025

«Реал» представил новую гостевую форму на сезон-2024/2025
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте презентовал новую гостевую форму от немецкого бренда adidas, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2024/2025. Комплект выполнен в оранжевом цвете.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

«Созданная для того, чтобы покорять поле, доминировать на трибунах и прогуливаться по улицам, новая вторая футболка «Реала» Мадрид обеспечивает комфорт и стиль. Классические трёхцветные полоски и графический принт «бесконечность» символизируют безграничную любовь болельщиков к своим игрокам», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, в сезоне-2023/2024 мадридский «Реал» стал чемпионом Испании. Подопечные Карло Анчелотти набрав 95 очков в 38 матчах. Также «сливочные» выиграли Лигу чемпионов УЕФА.

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