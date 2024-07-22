Кечинов: про «Спартак» не могу сказать ничего хорошего, но рано делать выводы

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о московском «Спартаке».

«Результат матча «Оренбург» — «Спартак» логичный и справедливый. «Оренбург» по всем параметрам переиграл «Спартак». В первом тайме у «Оренбурга» были прекрасные моменты, были и выходы «один в один». Где-то выручил Максименко, где-то футболисты «Оренбурга» не попали в створ ворот. Во втором тайме «Оренбург» продолжил атакующе играть, абсолютно не боясь «Спартак». Благодаря этому они забили два мяча.

Про «Спартак» не могу сказать ничего хорошего. Думал, в первой игре мы увидим наработки из предсезонной работы, но ничего такого не увидел. В обороне проблемы как были, так и остались. В середине не было надёжного контроля мяча. Мы не увидели чёткого взаимодействия и красивых комбинаций. У «Спартака» обострил Зиньковский, когда вышел на поле. В адрес «Оренбурга» могу сказать только хорошие слова. По игре со «Спартаком» мы не заметили, что ушли ведущие футболисты «Оренбурга».

Рано делать выводы о «Спартаке». Конечно, всем болельщикам хочется с первого тура увидеть качественную игру «Спартака» — это надёжная игра в обороне, красивые комбинации и забитые мячи. Но главный только начал работу, поэтому нужно какое-то время, чтобы футболисты начали понимать требования. Будем надеяться, что в последующих турах «Спартак» будет играть гораздо увереннее», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.