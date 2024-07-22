Комличенко: жара внесла свой отпечаток в подготовку «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как прошли сборы у команды. Форвард отметил, что жара внесла свой отпечаток при подготовке к сезону-2024/2025.

«Как прошли сборы? Всё хорошо, главное — без травм. Из-за жары было тяжело, она внесла отпечаток. А так, нормально. Насколько было тяжело играть с ЦСКА в жару? Нормально. Вот перед игрой тренировались — вообще была жесть. В матче было чуть-чуть полегче», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 между «Ростовом» и ЦСКА состоялся в субботу, 20 июля. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.