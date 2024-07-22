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«Зенит» извлёк урок из Суперкубка». Караваев прокомментировал разгром «Крыльев Советов»

«Зенит» извлёк урок из Суперкубка». Караваев прокомментировал разгром «Крыльев Советов»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал разгромную победу своего клуба в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«Счёт в матче с «Крыльями Советов» говорит сам за себя, хорошее начало чемпионата. Было бы очень неплохо столько же забивать в каждой игре. И, конечно, очень рад за Максима Глушенкова, который во второй встрече подряд делает дубль. Пускай продолжает в том же духе.

В отличие от игры за Суперкубок с «Краснодаром», на этот раз «Зенит» не пропустил? В прошлой игре были ненужные ошибки в обороне, которые привели к голам. Надеюсь, мы извлекли из этого урок и поэтому в Самаре сыграли «на ноль». У «Крыльев Советов» были моменты, но где‑то они не смогли забить, где‑то мы хорошо сыграли», — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

Напомним, нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.

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