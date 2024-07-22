«Зенит» извлёк урок из Суперкубка». Караваев прокомментировал разгром «Крыльев Советов»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал разгромную победу своего клуба в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» со счётом 4:0.

«Счёт в матче с «Крыльями Советов» говорит сам за себя, хорошее начало чемпионата. Было бы очень неплохо столько же забивать в каждой игре. И, конечно, очень рад за Максима Глушенкова, который во второй встрече подряд делает дубль. Пускай продолжает в том же духе.

В отличие от игры за Суперкубок с «Краснодаром», на этот раз «Зенит» не пропустил? В прошлой игре были ненужные ошибки в обороне, которые привели к голам. Надеюсь, мы извлекли из этого урок и поэтому в Самаре сыграли «на ноль». У «Крыльев Советов» были моменты, но где‑то они не смогли забить, где‑то мы хорошо сыграли», — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

Напомним, нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.