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Даниил Худяков официально стал футболистом австрийского «Штурма»

Даниил Худяков официально стал футболистом австрийского «Штурма»
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Австрийский «Штурм» на своём официальном сайте объявил о переходе российского голкипера Даниила Худякова, ранее выступавшего за московский «Локомотив». Футболист перешёл на правах свободного агента и подписал долгосрочный контракт с командой из Австрии.

В сезоне-2023/2024 «Штурм» стал чемпионом Австрии, а также обладателем Кубка страны. В новом сезоне команда выступит в Лиге чемпионов.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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