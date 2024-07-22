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Даниил Худяков прокомментировал свой переход в «Штурм»

Даниил Худяков прокомментировал свой переход в «Штурм»
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Российский голкипер Даниил Худяков прокомментировал свой переход в австрийский «Штурм». В сезоне-2023/2024 «Штурм» стал чемпионом Австрии, а также обладателем Кубка страны. В новом сезоне команда выступит в Лиге чемпионов.

«Штурм» — большой клуб в Австрии, который регулярно играет в еврокубках. Я очень рад, что могу сделать следующий шаг в своей карьере здесь, в Граце. Моя цель – совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день. Я рад усердно работать вместе с другими голкиперами и всей командой и, надеюсь, проведу успешный сезон», — приводит слова Худякова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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