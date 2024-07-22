Защитник «Химок» Исаенко: команда готова практически на все 100 процентов

Футболист «Химок» Олег Исаенко считает, что физически подмосковная команда готова практически на все 100 процентов.

«Отпуска хватило, чтобы восстановиться. Но мы не полностью растеряли форму, потому что отпуск короткий, кондиции набрали быстро. Я думаю, что команда практически готова на все 100 процентов. По ходу матчей РПЛ полностью подготовимся», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 между «Химками» и махачкалинским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.