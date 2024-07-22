«Абсолютно уверены в его потенциале». Спортдиректор «Штурма» — о переходе Худякова

Спортивный директор австрийского «Штурма» Андреас Шикер прокомментировал переход российского голкипера Даниила Худякова.

«Как уже сообщалось в последние недели, мы хотели расширить нашу вратарскую позицию и вооружиться на будущее ещё одним молодым и талантливым игроком. Несмотря на свой юный возраст, Даниил Худяков уже приобрёл большой опыт на очень высоком уровне, и мы хотели воспользоваться возможностью и привезти его в Грац после истечения срока его контракта. Мы рады, что он теперь с нами в Граце, абсолютно уверены в его потенциале и уверены, что в будущем нам будет очень весело с ним», — приводит слова Шикера пресс-служба клуба на официальном сайте.

В сезоне-2023/2024 «Штурм» стал чемпионом Австрии, а также обладателем Кубка страны. В новом сезоне команда выступит в Лиге чемпионов.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.