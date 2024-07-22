БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Оренбурга» Малых высказался об уходе Воробьёва и Веры

Капитан «Оренбурга» Малых высказался об уходе Воробьёва и Веры
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых высказался об уходе нападающего Дмитрия Воробьёва и полузащитника Лукаса Веры. Российский форвард стал игроком «Локомотива», а аргентинец перешёл в «Химки».

«Был настрой на матч со «Спартаком». Конечно, летом потеряли ведущих футболистов. Но что делать, такая жизнь. Они пошли на повышение, можно сказать, в более топовые клубы. Я говорю в большей степени про Воробьёва. Ему и Вере желаю удачи и всего наилучшего. На их места взяли футболистов. Надеюсь, что они будут качественнее в каких-то моментах. Они наберут форму, выйдут на поле и, надеюсь, принесут пользу команде», — сказал Малых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 1-м туре нового сезона РПЛ «Оренбург» на своём поле уверенно обыграл московский «Спартак». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Авторами забитых мячей стали аргентинец Матиас Перес и турок Эмирджан Гюрлюк.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    
Материалы по теме
Капитан «Оренбурга» Малых рассказал о задачах команды на новый сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android