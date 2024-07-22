Капитан «Оренбурга» Малых высказался об уходе Воробьёва и Веры

Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых высказался об уходе нападающего Дмитрия Воробьёва и полузащитника Лукаса Веры. Российский форвард стал игроком «Локомотива», а аргентинец перешёл в «Химки».

«Был настрой на матч со «Спартаком». Конечно, летом потеряли ведущих футболистов. Но что делать, такая жизнь. Они пошли на повышение, можно сказать, в более топовые клубы. Я говорю в большей степени про Воробьёва. Ему и Вере желаю удачи и всего наилучшего. На их места взяли футболистов. Надеюсь, что они будут качественнее в каких-то моментах. Они наберут форму, выйдут на поле и, надеюсь, принесут пользу команде», — сказал Малых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 1-м туре нового сезона РПЛ «Оренбург» на своём поле уверенно обыграл московский «Спартак». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Авторами забитых мячей стали аргентинец Матиас Перес и турок Эмирджан Гюрлюк.