«Впереди блестящая карьера». Агент Худякова прокомментировал переход вратаря в «Штурм»

Вадим Шпинёв, представитель голкипера Даниила Худякова, рассказал о переходе вратаря в австрийский «Штурм».

«Вчера поздно вечером Даниил прибыл в Австрию, прошёл медосмотр и подписал долгосрочный контракт со «Штурмом».

Его очень тепло встретили, президент клуба и тренер по вратарям очень позитивно о нём отзывались. Дане указали на те моментики, которые нужно будет подтянуть, но и на кучу плюсов, которые у парня есть, они тоже обратили внимание.

На подписании присутствовали наши немецкие партнёры и наш друг — Миша Прокопец. Даня прилетел в Австрию с супругой. Сегодня он получил разрешение на работу, а уже завтра товарищеский матч с «Порту».

Будем надеяться, что у Дани будут шансы и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Парень вдохнёт воздух европейского футбола, который сильно отличается от нашего. Впереди блестящая карьера. В 20 лет уехать в Европу — это дорогого стоит. Благодарю Даню за трудолюбие, упорство и сотрудничество. Главное — здоровья ему и его близким», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.