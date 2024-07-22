Кузьмичёв: «Штурм» рассчитывает, что Худяков будет первым номером

Бывший российский футболист Владимир Кузьмичёв высказался по поводу перехода голкипера Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Я бы не говорил, что для Худякова тот сезон был неудачным, исходя из того, что он не сыграл ни одной игры. Тренер принял такое решение, а у Дани не было шансов сыграть. Конечно, не сыграло в его пользу время на скамейке. Если год назад была очередь из европейских клубов, то после сезона на лавке таких предложений было немного.

Предложение «Штурма» мне кажется интересным для дальнейшего развития карьеры. Может поступить хорошее предложение как для Дани, так и для клуба. «Штурм» рассчитывает, что Худяков будет первым номером, насколько я знаю. С высокой долей вероятности он начнёт сезон в составе, а дальше уже всё будет зависеть от него», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.