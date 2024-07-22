Футбол, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований, летние Олимпийские игры — 2024

В среду, 24 июля, состоится первый футбольный матч группового этапа летних Олимпийских игр 2024 года. Между собой сыграют сборные Узбекистана и Испании. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. В это же время состоится игра между национальными командами Аргентины и Марокко.

Групповой этап летних Олимпийских игр продлится до конца июля. Матчи 1/4 финала запланированы на 2 августа, полуфиналы будут сыграны 5 августа. Матч за третье место состоится 8 августа, финал — 9-го числа последнего летнего месяца.

Отметим, что в 2020 году олимпийским чемпионом по футболу стала национальная команда Канады, обыгравшая в финале Швецию. Третье место заняла сборная Соединённых Штатов Америки, четвёртое — Австралия.