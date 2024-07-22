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Кузмичёв: Станкович рассчитывал на усиление, но в заявке не было ни одного новичка

Кузмичёв: Станкович рассчитывал на усиление, но в заявке не было ни одного новичка
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче после поражения в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Видно, что Станковичу не хватило времени, чтобы поставить в «Спартаке» игру. Я посмотрел, как при нём играл «Ференцварош». Он хочет привить такую же игру «Спартаку». Пока ещё не хватило времени, чтобы наладить взаимодействие. Мне кажется, тренер рассчитывал на усиление, но в заявке не было ни одного новичка. Он видит, какие позиции надо усилить.

У меня вызывает много вопросов, что при игре в одного опорного выбрал Наиля Умярова. Он не обладает скоростными качествами, не успевает. Во втором тайме перестроились, но уже не помогло. «Оренбург» же дома всегда хорошо играет. Ничего нового они не предложили. У них быстрая группа атаки», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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