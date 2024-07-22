Сёмин: в «Штурме» Худяков может перезапустить карьеру, в его возрасте надо играть

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался по поводу перехода голкипера Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Переход закономерный. У Худякова не было игровой практики в «Локомотиве». В клубе на него не рассчитывали. Он молодой и перспективный вратарь. На мой взгляд, всё зависит от него, как будет работать. Предугадать, правильное ли это решение, невозможно. Если бы он играл в «Локомотиве», можно было бы что-то говорить, но он сидел на скамейке. В его возрасте надо играть. В «Штурме» может перезапустить карьеру», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.