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Байрамян: Кукурелья — чемпион Европы, вы с кем меня сравниваете?

Байрамян: Кукурелья — чемпион Европы, вы с кем меня сравниваете?
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о защитнике «Челси» и сборной Испании Марке Кукурелье.

«Меня сравнивали с Кукерельей? Может, в чём-то прической похож, тоже небольшого роста. А так, он чемпион Европы, вы с кем меня сравниваете? Он шикарный футболист», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии прошёл на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Испания одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, сборная Испании стала самой титулованной командой чемпионата Европы. На счету «Красной фурии» четыре победы на турнире. Ближайшим преследователем является Германия — три трофея, у Италии и Франции — по два.

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