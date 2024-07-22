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Капитан «Оренбурга» Малых: приятно слышать от Деограсии, что я легенда клуба

Капитан «Оренбурга» Малых: приятно слышать от Деограсии, что я легенда клуба
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Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых заявил, что ему было приятно услышать похвалу от главного тренера оренбуржцев Давида Деограсии.

«Приятно слышать от Деограсии слова, что я легенда «Оренбурга». 15 лет провёл в команде, что-то это значит. Поздравляю всех с победой, заслуженно победили. Вдвойне приятно, что это был «Спартак». Идём дальше», — сказал Малых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Оренбург» на своём поле уверенно обыграл московский «Спартак». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Авторами забитых мячей стали аргентинец Матиас Перес и турок Эмирджан Гюрлюк. Отметим, что прошлый сезон «Оренбург» завершил на 12-м месте.

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