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Игрок «Химок» Мирзов: конечно, слежу за «Спартаком». Это своя команда

Игрок «Химок» Мирзов: конечно, слежу за «Спартаком». Это своя команда
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Нападающий подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался о московском «Спартаке», за который ранее выступал, в преддверии очной встречи в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится 28 июля, начало игры запланировано на 15:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается принципиальности матча со «Спартаком», то для меня принципиальна каждая игра, чтобы команда набирала очки. Вот это для меня принцип. Конечно, слежу за «Спартаком». Как за ним не следить? Это своя команда. В «Спартак» пришёл новый тренер, но пока не могу толком ничего сказать, так как игру против «Оренбурга» не видел», — приводит слова Мирзова «РИА Новости Спорт».

В 1-м туре чемпионата России «Спартак» уступил «Оренбургу» со счётом 0:2. «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Отметим, что в этой игре Мирзов заработал на себе два пенальти.

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