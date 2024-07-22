Артига — о том, как остановить «Зенит»: позвоню Месси, приглашу его в «Химки»

Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос, как можно остановить «Зенит». Испанский специалист иронично отметил, что с этой целью пригласит нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в подмосковный клуб.

— У «Зенита» сумасшедшие трансферы — как против них можно бороться?

— Я не люблю говорить о других игроках, думаю только о том, как сделать так, чтобы наша команда улучшалась и играла лучше.

— Может, вы пригласите Месси, чтобы остановить «Зенит»? У вас с ним есть связь.

— Да, можно попробовать. Сегодня позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам, — приводит слова Артиги «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Химками» и махачкалинским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.