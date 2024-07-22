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Шикунов: в игре с «Оренбургом» не увидели, что хочет Станкович от команды

Шикунов: в игре с «Оренбургом» не увидели, что хочет Станкович от команды
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался по итогам игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между красно-белыми и «Оренбургом» (0:2).

«Может, было мало времени на адаптацию с новым тренером или просто не разобрались. «Оренбург» — быстрая команда. Было понятно, что будут ловить соперника на быстрых атаках. Мы не увидели, что хочет Станкович от команды. На первых минутах уже начались выходы один на один. Команда была не готова к игре с «Оренбургом». Может, что-то изменится. Станкович сказал, что больше такого не будет. Давайте посмотрим. Он с командой не так много времени, плюс нет усилений», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    
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