Спортдиректор «Оренбурга» рассказал, сколько клуб заработал на продаже Веры в «Химки»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о продаже полузащитника Лукаса Веры в подмосковные «Химки».

«Вера в первом сезоне и во втором — это разные игроки. Учитывая настроение, в котором он пребывал в последнее время, его уход — не потеря в плане футбола. В финансовом плане — это не тот заработок, который мог бы быть при продаже игрока в «Локомотив». Но в любом случае мы где-то 300 тысяч заработали», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда.

Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).