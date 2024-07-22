Андрей Мостовой: досрочное чемпионство «Зенита»? Надеюсь, так и будет

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выразил надежду на то, что сине-бело-голубые досрочно выиграют Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2024/2025.

— Многие считают, что «Зенит» снова досрочно станет чемпионом.

— И что мне на это сказать? Я надеюсь, что так будет. Мы будем изо всех сил стараться выиграть, а там как сложится.

— «Динамо» — главный соперник «Зенита» в сезоне?

— Без понятия. Тяжело сказать, кто главный соперник. Пока рано. «Динамо» особо не поменялось. Конечно, останутся в лидерах. Борьба с ними будет хорошая. Как сейчас назвать главных соперников «Зенита»? Даже ещё первые игры не сыграли, а спрашиваете, кто будет главным соперником, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.