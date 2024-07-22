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Эракович: конечно, я бы хотел, чтобы Иван Илич присоединился к «Зениту»

Эракович: конечно, я бы хотел, чтобы Иван Илич присоединился к «Зениту»
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о полузащитнике «Торино» Иване Иличе. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые проявляют повышенный интерес к сербскому хавбеку.

«Я видел в СМИ, что пишут по этому поводу. Конечно, я бы хотел, чтобы он перешёл в «Зенит», Иван мой хороший друг и очень классный игрок», — приводит слова Эраковича Meridian Sport Srbija.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

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